Російські окупанти атакували Харків КАБами: є прильот у багатоповерхівку

Знову ціллю ворога став житловий багатоповерховий будинок

Російські окупанти ввечері 21 вересня вчергове атакували Харків керованими авіабомбами. Ворог влучив у житлову багатоповерхівку в Шевченківському районі міста, є руйнування та постраждалі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Інформацію підтвердив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Попередньо приліт у житлову багатоповерхівку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань — збирається", – написав Терехов, додавши, що вже є перші постраждалі внаслідок російського теракту.

За даними Синєгубова, на місце влучання у Шевченківському районі виїхали екстрені служби. Він підтвердив, що ціллю ворога став житловий багатоповерховий будинок. Щонайменше троє людей постраждали внаслідок удару окупантів.

Зазначимо, що п’ятниця, 20 вересня 2024 року, стала неспокійною для України — після серйозної нічної атаки протягом дня Росія завдала удару по портовій інфраструктурі Одеси та запустила КАБи по Харкову. Дісталося і Дніпру, де прилетіло по освітній установі.

Російські окупанти ввечері 20 вересня вже другий раз за добу вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Було атаковано три райони міста, є руйнування, після атаки окупантів поранено щонайменше 15 осіб.