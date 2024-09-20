Росіяни вдарили по Харкову КАБами: є влучання та постраждалі, усі подробиці (фото, відео)

Усі служби працюють на місці влучань

У п'ятницю, 20 вересня, в Харкові пролунали потужні вибухи. Попередньо росіяни обстріляли місто керованими авіаційними бомбами (КАБами).

Як зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, є влучання у Слобідському та Основʼянському районах.

"Маємо інформацію про трьох постраждалих після прильоту", — додав він.

За словами мера Харкова Ігоря Труханова, по місту Росія вдарила двома бомбами. Рятувальники та усі служби працюють на місці влучання. У мережі вже публікують відео зі звуком вибухів.

Після російського удару над Харковом здійнявся стовп диму. Користувачі додають, що в деяких районах міста також зникло світло.

Нагадаємо, що в обід 20 вересня в Одесі пролунав потужний вибух. По місту росіяни вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М". Внаслідок прильоту було пошкоджено припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антигуа. Відомо, що четверо цивільних людей поранені.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 20 вересня Росія в чергове атакували Україну "шахедами". Активно працювала протиповітряна оборона, у кількох областях, у тому числі на заході України, пролунали вибухи.

Гучно було у передмісті Дніпра, у деяких районах Запоріжжя, у Хмельницькій області та Івано-Франківську.