Усюди розбите скло, дим над містом та евакуація: що відбувається в російському Торопці після вибухів (фото, відео)

В’їзд до Торопця зараз перекрито

У місті Торопець Тверській області РФ, де вночі 18 вересня вдарили дронами по важливому складу російських військ, у багатьох будинках повилітали вікна. Місцева влада оголосила часткову евакуацію людей. Вже із міста вивезли кілька тисяч людей.

Про це повідомляє паблік Mash. Зазначається, що людей відправляють до Західної Двіни та Старої Торопи. В’їзд до Торопця перекрито.

При цьому внаслідок події нібито постраждали близько 20 людей. Майже у всіх виявлено осколкові поранення.

"На відео — обстановка у місті зараз. У багатьох будинках вибиті вікна, над містом висить дим. Вже евакуювали 3к людей", — пише паблік.

У мережі наголошують, що вибухи були такої сили, що в будинках, які розташовані на відстані за кілька кілометрів від складу, де був приліт, вибило двері та вікна.

Через чимало годин у самому Торопці все ще чути звуки вибухів, над містом дим. У будинках повибивало вікна і знесло металеві листи з дахів будівель.

Зазначимо, що Торопець є одним із найдавніших міст Тверської області. Набагато ближче, ніж Твер, до Торопця знаходяться інші обласні центри — Великий Новгород, Смоленськ та Вітебськ.

У 2015 році під містом було збудовано склад ракетних боєприпасів — арсенал ГРАУ площею бл. 5км2. У ході російського вдалого удару потрапила на розташований під містом поряд з селом Кудіно склад боєприпасів, який був атакований українськими дронами. Сталася детонація боєприпасів, виникла пожежа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що СБУ розповіли подробиці атаки на Торопець. До того ж у мережі вже з’явилися відповідні відео.