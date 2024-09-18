"Це "ядерка"?": епічні відео вибухів на складі боєприпасів у російському Торопці, місцеві не стримують емоцій

У Торопці та його околицях розташовано декілька військових частин

У ніч проти 18 вересня безпілотники атакували російське місто Торопець Тверської області. Під удар потрапили великі склади боєприпасів – виникла сильна пожежа та детонація, яка триває досі.

У мережі з’явилося багато відео найпотужнішої пожежі. Місцеві мешканці не стримують емоцій. На кадрах — сильні вибухи, стовпи вогню та диму, що піднімаються у небо. Все настільки масштабно, що росіяни навіть запанікували, що це "ядерка".

Увага! На відео є ненормативна лексика

Нагадаємо, невдовзі після вибухів губернатор регіону Ігор Руденя заявив, що було "падіння уламків" і почалася "невелика пожежа" на одному з об’єктів. Він оголосив часткову евакуацію населення.

Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін пише, що під удар потрапив 107-й арсенал ГРАУ (Головне ракетно-артилерійське управління міноборони РФ). Він опублікував фото із супутників НАСА, які зафіксували теплові сигнатури на всій його території. Вогонь охопив майже весь арсенал.

Він додав, що, за даними російських каналів, у кожному зі сховищ могло розміщуватися 240 тонн боєприпасів. Загалом в арсеналі потенційно могло бути близько 30 тисяч тонн різних боєприпасів.

107-й арсенал ГРАУ до знищення

"107-й арсенал ГРАУ часто використовувався для зберігання різних боєприпасів, у тому числі — 122-міліметрових реактивних снарядів для РСЗВ "Град" і 82-міліметрових артилерійських мін, — OSINT-дослідник Tatarigami. Судячи з одного зі знімків, там і зенітні ракети, що вибухають із характерним "салютом", — написав Левін.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти 17 вересня вибухи пролунали в російському Енгельсі (Саратовська область). У цьому місті є одна з авіабаз, де базується стратегічна авіація.