Війна — день 938: росіяни штурмують під Покровськом і збільшують чисельність армії

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують тиснути на напрямі Покровська та Курахове, де за попередню добу зафіксували майже 80 бойових зіткнень. Це становить понад половину від усіх боїв на фронті та дозволяє припустити, що окупанти не збираються відмовлятися від своїх планів у найближчі тижні. В інших місцях ЗСУ демонструють успіхи, наприклад, під Лиманом їм вдалося відновити позиції у районі Торського. У Росії тим часом вирішили збільшити чисельність армії, хоча як вона її оснащуватиме, залишається невідомим.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 18 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Декілька груп російських БПЛА помічені над Україною.

Про новини та події 15 вересня ми розповідали тут: Війна — день 935: новий наступ ЗСУ у Курській області та удар по Харкову

Про те, що відбувалося 16 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 936: окупанти тиснуть під Покровськом, а Україна чекає на дозвіл бити по Росії

З ситуацією в Україні за 17 вересня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 937: ситуація під Вугледаром погіршується, а бойові дії наближаються до ще однієї області