Війна — день 937: ситуація під Вугледаром погіршується, а бойові дії наближаються до ще однієї області

Оперативно про головне за добу

Бойові дії на сході України, як і раніше, йдуть з високою інтенсивністю. Покровський та сусідній Курахівський напрямок ділять між собою статус найбільш складного, оскільки на кожному було зафіксовано минулої доби понад 40 бойових зіткнень, що у сумі перевищує половину від добових зіткнень на всій лінії фронту. Через просування росіян у цьому районі про загрозу бойових дій попередили мешканців одного із районів Дніпропетровської області. Також критична ситуація спостерігається під Вугледаром, оскільки українським захисникам не вистачає ресурсів для успішного відбиття російських штурмів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 17 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 У російському Енгельсі (Саратівська область) чули незрозумілі вибухи. Неподалік знаходиться авіабаза, де базуються стратегічні бомбардувальники.

00:00 Сумська область зазнала масового обстрілу. Росіяни застосували БПЛА та авіабомби. Повідомляється про вибухи у Сумах та Конотопі.

З ситуацією в Україні за 14 вересня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 934: Україна готує новий Саміт миру під атаками РФ

Про новини та події 15 вересня ми розповідали тут: Війна — день 935: новий наступ ЗСУ у Курській області та удар по Харкову

Про те, що відбувалося 16 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 936: окупанти тиснуть під Покровськом, а Україна чекає на дозвіл бити по Росії