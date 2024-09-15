Війна — день 935: новий наступ ЗСУ в Курській області та бої під Покровськом

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують вести свій наступ на Донеччині, поступово просуваючись на Покровському напрямку, розширюючи свою зону контролю. За добу там сталося 41 бойове зіткнення зі 131, ще 39 сталося на сусідньому Курахівському напрямку. Своєю чергою ЗСУ, схоже, почали новий наступ у Курській області, де велике угруповання росіян ризикує загнати себе в пастку. При цьому окупанти змушені знімати цілі бригади з "вторинних" напрямків, наприклад у Запорізькій області, щоб повернути втрачені райони, оскільки у них не вистачає сил для того, щоб вести наступальні операції одразу у двох місцях.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 15 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни скинули щонайменше дві КАБ на Харків, через що сталося займання нежитлових приміщень. Про постраждалих не повідомлялося.

Про новини та події 12 вересня ми розповідали тут: Війна — день 932: росіяни намагаються повернути Курську область та запускають "шахеди" Білоруссю

Про те, що відбувалося 13 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 933: історичний обмін полоненими та контратака Росії на Курщині

З ситуацією в Україні за 14 вересня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 934: Україна готує новий Саміт світу під атаками РФ