Война — день 935: новое наступление ВСУ в Курской области и бои под Покровском

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают вести свое наступление в Донецкой области, постепенно продвигаясь на Покровском направлении, расширяя свою зону контроля. За сутки там произошло 41 боевое столкновение из 131, еще 39 произошло на соседнем Кураховском направлении. В свою очередь ВСУ похоже начали новое наступление в Курской области, где крупная группировка россиян рискует загнать себя в ловушку. При этом оккупанты вынуждены снимать целые бригады с "вторичных" направлений, например в Запорожской области, чтобы вернуть потерянные районы, поскольку у них не хватает сил для того, чтобы вести наступательные операции сразу в двух местах.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 15 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне сбросили по меньшей мере две КАБ на Харьков из-за чего произошло возгорание нежилых помещений. О пострадавших не сообщалось.

О новостях и событиях 12 сентября мы рассказывали здесь: Война — день 932: россияне пытаются вернуть Курскую область и запускают "шахеды" по Беларуси

О том, что происходило 13 сентября, читайте в трансляции: Война — день 933: исторический обмен пленными и контратака России на Курщине

С ситуацией в Украине за 14 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 934: Украина готовит новый Саммит мира под атаками РФ