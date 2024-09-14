ВСУ продвигаются на Курщине, а россияне давят на Донбассе: кто и где имеет успехи (карта)

На фронте идут ожесточенные бои

Российские войска продолжают наступление на Покровском направлении, где имеют определенные успехи. Однако Вооруженные Силы Украины (ВСУ) не отстают и захватывают новые территории на Курщине.

Как сообщает аналитический канал DeepState, по состоянию на 14 сентября обед есть значительные изменения на карте боевых действий.

Что происходит на Курщине

В Курской области, где российские войска пошли в атаку, ВСУ заняли несколько населенных пунктов. В частности: Ветряное, Дуровку и Журавлевку. В то же время россияне, по данным канала, продвинулись у захваченных украинцами Любимовки и Снагости.

Что происходит на Донбассе

Ожесточенные бои на Покровском, Торецком и других направлениях продолжаются. Продвижение российской армии зафиксировано возле Песчаного, Григорьевки, Острого, Георгиевки, Синьковцы, Нью-Йорка, Украинска и Гациновки.

Официально вышеизложенную информацию не подтверждали ни украинская, ни российская стороны.

Напомним, что оккупанты разбили два важных моста в Покровске. Мирноградский мост и путепровод "Восточный" (в народе Горбатый мост — Ред.) по состоянию на 14 сентября полностью разрушены. Один из мостов упал на железнодорожные пути у вокзала.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что названы реальные цифры потерь российской бронетехники в Украине.