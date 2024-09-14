Россияне разрушили важный мост в Донецкой области: как он выглядит (фото, видео)

Разрушенный мост упал на железнодорожные пути

На Донетчине в Покровске окончательно разрушен путепровод "Восточный". Россияне наносили несколько ударов, в результате которых Горбатый мост упал на железнодорожные пути.

Как сообщили в Покровской МВА, город каждый день находится под российским огнем. В субботу, 13 сентября, огонь армии РФ пришелся на дорожно-транспортную инфраструктуру и частный сектор.

"13 сентября в 05.40 в результате попадания в путепровод "Восточный" были повреждены его опоры, административные здания и энергетические объекты. В тот же день около 22.30 очередным ударом со стороны российских войск путепровод был разрушен. Тип вооружения устанавливается", — говорится в сообщении.

После разрушения Горбатого моста уже появились фото и видео последствий удара. На кардах видно, что мост полностью разрушен и упал на железнодорожные пути. В нескольких сотнях метров от путепровода находится вокзал, с которого раньше отправлялся эвакуационный поезд.

Заметим, что сейчас движение по мосту невозможно. Этот участок дороги перекрыт.

Напомним, что недавно россияне разрушили еще один мост в направлении Покровска из Мирнограда. Так называемый "Мирноградский мост" несколько раз находился под ударами окупантов. На публиковавшихся в сети фото видно, что мост разрушен полностью. Это в свою очередь повлечет за собой эпидемиологические и логистические проблемы.

Добавим, что Покровск находится в менее 8 км от линии фронта. В городе объявлена эвакуация населения и действует усиленный комендантский час.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему россияне бьют по мостам в Покровске.