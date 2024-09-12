Враг продвигается и разрушает инфраструктуру: что сейчас происходит на Покровском направлении (карта)

ВСУ сдерживают серьезный натиск врага

Армия РФ продолжает свое наступление на Покровском направлении. Враг обстреливает гражданскую инфраструктуру, а ВСУ пытаются сдерживать натиск агрессора, отбивая десятки атак.

"Телеграф" рассказывает о том, что сейчас происходит на самом горячем участке фронта.

Что говорит Генштаб

По состоянию на утро 12 сентября наши воины отбили еще 30 атак противника на Покровском направлении. В Генштабе уточняют, что сейчас враг основные усилия сосредоточил в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Гродовки, Новотроицкого, Новогродовки, Селидового и Михайловки.

Враг продвигается

По данным известного мониторинговое сообщества DeepState, врагу удалось захватить населенный пункт Лесовка, находящийся южнее Селидового на Покровском направлении. Информацию об этом в Генштабе пока не подтверждали.

Перебитый водопровод и разрушенный мост

Во время боевых действий российские войска перебили водоснабжение в Покровске. Восстановить его на данный момент невозможно. Кроме того, в результате российского обстрела в Покровске разрушен Мирноградский мост. Он соединял город с Мирноградом.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал в комментарии "Телеграфу", объяснил, что в городе может возникнуть множество проблем из-за перебитого водопровода.

"Основные проблемы — возможность возникновения эпидемиологических заболеваний", — считает он.

По его словам, уничтожение водоснабжения — это нарушение правил, норм введения войны и соответственно военное преступление. То есть фактически армия РФ обрекает гражданское население на гибель, потому что без воды человек не так долго может жить.

Уничтожение моста, объясняет Снегирев, в первую очередь, локационная и логистическая проблема для вывоза местного населения, раненых, подвоза гуманитарных грузов. Это соответственно и уменьшение возможностей для ВСУ по проведению ротации личного состава, подвозу БК, вывозу раненых

Больше по этой теме, вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "В Покровске будут проблемы с логистикой и водой из-за уничтоженного РФ моста"

Ранее "Телеграф" писал, что в ВСУ рассказали, как удалось приостановить наступление россиян под Покровском.