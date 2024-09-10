Не Покровск: какой город хотят захватить россияне на Донбассе (карта)

Покровск сейчас не главная цель захватчиков

Покровское направление остается самым горячим направлением на фронте, однако направление российского удара сместилось. При этом сам Покровск уже частично взят под огневой контроль россиянами.

Об этом рассказал сооснователь аналитического ресурса DeepState Роман Погорелый в эфире "Киев 24". По его словам, ситуация очень напряженная.

"Есть информация, что они (россияне, — ред) перебрасывают новые резервы в тот район. То есть они пытаются искать какие-то слабые места, где-то пробиваться, перегруппировываться. И, к сожалению, эта динамика там не спадает", — рассказал он.

При этом Погорелый добавил, что в некоторой мере у россиян есть огневой контроль над Покровском. По его словам, это видно даже из последних новостей о том, что туда стало чаще прилетать.

Боец ВСУ, который пишет под никнеймом Mannerheims son, отметил, что главным направлением для оккупантов сейчас является направление Карловка в сторону Курахово.

"Противник стремится овладеть Кураховым, чем в дальнейшем заставить отступить всю угледарскую группировку СОУ вместе с остатками группировки Красногоровки", — написал он.

По его словам, такой шаг позволит снять риски контратаки ВСУ на направлении Константиновка-Очеретино, которая могла бы существенно усложнить жизнь россиянам в этом районе.

Военный обозреватель "Информационного сопротивления" Константин Машовец в свою очередь говорит, что россияне пытаются давить в сторону Покровска и теми же силами пытаются выбить ВСУ из районов Желанного Первого и Желанного Второго. Из-за этого у них возникли проблемы с продвижением в обоих местах.

Однако он отмечает, что ситуация в южной части этого участка фронта остается чрезвычайно тяжелой, а у противника там все равно есть больше ресурсов, чем у украинских защитников.

Напомним, 5 сентября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что украинским военным удалось остановить продвижение россиян на Покровском направлении. По его словам, избранная Украиной стратегия работает.