Остановили продвижение РФ возле Покровска и не только: главные заявления Сырского из интервью CNN

Украинские войска ограничили российских окупантов в возможности маневрирования

Украинским военным удалось остановить продвижение россиян на Покровском направлении. За последние 6 дней армия России не продвинулась там ни на метр.

Об этом в интервью CNN заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. По его словам, избранная Украиной стратегия работает.

"Мы лишили их способности маневрировать и развертывать их силы подкрепления по другим направлениям. И это ослабление, безусловно, чувствуется в других областях. Наблюдаем, что количество артиллерийских обстрелов, а также интенсивность наступления уменьшились", — отметил главнокомандующий.

Следует отметить, что в этом интервью Сырский сделал еще несколько заявлений. В частности, они касались операции ВСУ в Курской области:

Курская операция была успешной и снизила угрозу вражеского наступления. Она началась, чтобы не дать России оттуда наступать, оттянуть российские силы по другим направлениям, предотвратить обстрелы пограничной границы и поднять боевой дух ВСУ и украинцев;

РФ перебросила десятки тысяч войск под Курск, в том числе некоторые из лучших своих десантно-штурмовых войск;

первоочередная задача – увеличение количества военных. Но мобилизованные проходят меньший срок подготовки, чем нужно. Динамика на фронте требует как можно более быстрой переброски новых сил;

у России есть преимущество в авиации, ракетах, артиллерии, количестве использованных боеприпасов, в личном составе, танках, боевых машинах пехоты, поэтому Украина вынуждена разумнее и эффективнее вести войну. В частности, использовать беспилотники и высокотехнологичное оружие;

задержки в военной помощи США действительно повлекли за собой серьезные неудачи на поле боя и привели к падению морального духа.

Напомним, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, что возможная потеря Покровска не будет означать, что Украина проиграла войну. По его словам, битва за Покровск будет зависеть от того, какие у нас будут ресурсы и какие будут приняты решения нашим командованием.