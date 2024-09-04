Битва за Покровск только начинается: военный аналитик сравнил его с Бахмутом и Авдеевкой

Каждый дом Покровска станет для ВСУ фортификацией, а подвал укрытием, говорит ветеран АТО.

Длительное наступление российских оккупантов на Покровск Донецкой области и подход врага к городу вплотную не означает его автоматического взятия. И на то есть несколько объективных причин, основанных на опыте ведения российско-украинской войны на Донбассе.

Об этом военный аналитик и ветеран АТО Евгений Дикий рассказал в комментарии "Телеграфу".

Больше читайте на "Телеграфе" в статье: "Все, что нужно знать о битве за Покровск: причины продвижения РФ, прогнозы, обстановка и последствия".

— Я напомню, что до Бахмута россияне дошли быстро и легко, а сам Бахмут после этого брали 10 месяцев. До Авдеевки россияне дошли через несколько недель, а брали ее после этого четыре месяца. Авдеевка значительно меньше Покровска… Давайте даже посмотрим, что происходит сейчас — Часов Яр. Маленький городок, значительно меньше Покровска, россияне подошли к нему четыре с половиной месяца назад. И вот за это время сам Часов Яр так и не прошли. Они до сих пор где-то условно посередине, — говорит военный эксперт.

По словам Дикого, весь опыт этой войны показывает, что когда начинаются бои в городской застройке, где каждый дом становится фортификацией, а подвал — укрытием, ВСУ способны задержать врага очень долго и нанести ему очень тяжелые потери. И только после того, как враг дойдет до Покровска, начнется самое сражение за город.

— Может, мы теряем Покровск как тыловой город, но это не значит, что мы теряем Покровск с военной точки зрения. Сражение за Покровск только начнется и держать его, как свидетельствует опыт, можно долгие месяцы. То есть, сама битва может быть очень долгой и необязательно успешной для врага. А если и успешной, то за многие месяцы и много потерь. "Зрады" здесь нет – есть тяжелая война, – резюмировал военный аналитик.

Ранее "Телеграф" писал, что военный аналитик назвал три причины, по которым россияне продвигаются под Покровском.