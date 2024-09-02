Россияне уже близко, в городе раздаются взрывы: что сейчас происходит в Поровске (карта)

ВСУ продолжают готовиться к обороне города

Российские оккупанты продолжают продвигаться в направлении Покровска Донецкой области. Враг уже находится примерно в 8 километрах от города.

Об этом сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, пишет "Общественное". По его словам, город находится под регулярными обстрелами врага.

"До Покровска почти восемь километров — от ближайшей точки до края Покровска. Мы уже неделю слышим артиллерийские баталии. Крайний прилет был 31-го числа (31 августа 2024 года) — это были четыре ракеты С-300. Как всегда — центр города, частная застройка, гостиница "Дружба". Обычный террор мирного населения", — отметил глава ГВА.

По его словам, менее чем через месяц после начала усиленной эвакуации из Покровска и общины выехали около 20 тысяч человек. В то же время Добряк сообщил, что в городе до сих пор остается 1365 детей.

Он рассказал, что с понедельника, 2 сентября, в Покровске закрылись отделения двух банков. Однако в городе работают банкоматы, почта, ЦНАП, больницы и магазины. Критическая инфраструктура работает в штатном режиме. И свет, водоснабжение, водоотвод, газоснабжение.

Кроме того, в эфире Радио Свобода Добряк сообщил, что от линии фронта до Покровска построено несколько линий обороны. Их начали строить еще в 2022 году под контролем военных.

По его словам, за каждым городом в Донецкой области закреплена боевая бригада, которая контролирует план обороны города и построение укреплений. Глава ГВА сообщил, что местные власти получили задачу на строительство укреплений в некоторых районах города и работают над этим.

"Нашими усилиями с помощью коммунальщиков, с помощью шахтеров, с помощью ДФТГ (добровольческого формирования территориальной общины. – Ред.) построено уже то, что было нужно. Мы получили задание на внутриквартальные вещи (укрепление. – Ред.) не по всему городу, а по определенным направлениям, скажем так. Заходим еще в такую работу, и работа не прекращается", – подчеркнул Добряк.

Украинский военный аналитик и историк Михаил Жирохов в комментарии BBC Украина отметил, что Россия может захватить Покровск и выйти на границы Донецкой области до ноября. По его данным, пик возможностей российской армии будет в начале осени, и Кремль приложит максимум усилий, чтобы воспользоваться ситуацией.

"Успехи РФ на Донецком направлении перекроют все остальные неудачи. Я думаю, что задание, которое им (российским войскам. – Ред.) поставлено, они будут пытаться выполнить до ноября, когда начнутся дожди, когда сойдет "зеленка". Эта задача – выйти на админграницы Донецкой области", – сказал аналитик и дал пессимистический прогноз – россияне эту задачу, вероятнее всего, выполнят.

Как пишет лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс", автор Telegram-канала "Офицер", согласно данным перехватов, россияне имеют приказать взять Покровск до 1 октября. Поэтому, по его словам, штурмы наших позиций в Селидово не прекращаются.

"Но в большинстве случаев все напрасно, наши ребята наладили оборону, нормально так уже накрошили, у противника не получается развить успех, поэтому в подразделениях врага постепенно увеличивается количество отказников. Да, для нас обстановка там далеко не сладкая, однако "легким взятием Селидово" вообще не пахнет, зависли в окрестностях. Однако основные события впереди", — отметил "Алекс".

В свою очередь секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV рассказал, что возможная потеря Покровска не будет означать, что Украина проиграла войну. По его словам, битва за Покровск будет зависеть от того, какие у нас будут ресурсы и какие будут приняты решения нашим командованием.

"Надеюсь, что врага, во-первых, не пропустят туда. А во-вторых, что врагу будет достаточно дорого стоить продвижение и в Покровск, и через Покровск… Повлияет ли это как-то на фронт? Конечно, это наш город. Обрушит ли это весь фронт? Кто-то говорит, что это все, логистические пути закрыты, мы не сможем держать оборону и весь Донбасс будет захвачен. Я с этим не согласен… Но даже если он возьмет Покровск, это не будет означать, что война проиграна. Это будет еще один бой в этой войне. Поэтому будем биться дальше, никакой катастрофы 100% не произойдет. Конечно, чтобы это не стало в дальнейшем серией катастроф, которые приведут к дальнейшему поражению", — отметил Костенко.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне продвинулись на одном из направлений и захватили еще одну деревню.