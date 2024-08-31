РФ ускоряет продвижение под Покровском: как это связано с Курской операцией - The Telegraph

Командиры подразделений жалуются на нехватку людей и оружия

После начала операции ВСУ в Курской области российское давление в Донецкой области лишь усилилось, а местами им удалось существенно продвинуться. Хотя в настоящее время захват россиянами Покровска не является чем-то неизбежным, но бойцы на этом направлении отмечают ухудшение ситуации.

Об этом говорится в статье The Telegraph. Там отмечают, что ускорение темпов продвижения россиян видят командиры украинских подразделений, которые находятся на этом направлении.

"Я никогда не видел такой скорости. Это очень быстро. И наша проблема та же: у нас нет пехоты, у нас нет достаточного количества артиллерии или снарядов. У нас нет достаточного количества беспилотников", — рассказал один из командиров подразделения воздушной разведки.

Он добавил, что россияне развернули мощные средства РЭБ для противодействия БПЛА, а также превосходят украинцев по численности примерно в пять раз.

Отмечается, что украинский "Центр оборонных стратегий" (ЦОС) сообщил, что россияне могут достичь черты Покровска к средине сентября, что является однозначно плохой новостью для Украины. Город является важным узлом снабжения других городов области, например, Часового Яра или Торецка.

Издание находит в этом явлении связь с наступлением в Курской области, поскольку Украине пришлось задействовать там часть своих наиболее боеспособных подразделений.

"Эта операция, спланированная генералом Александром Сырским и одобренная президентом Владимиром Зеленским, была призвана отвлечь российские войска с этого участка фронта. Генерал Сырский, главнокомандующий вооруженными силами Украины, на этой неделе признал, что россияне не клюнули на приманку", — говорится в материале.

Отмечается, что Зеленский до этого говорил, что россияне до Курской операции двигались к Покровску еще быстрее, но солдаты и офицеры возле Покровска утверждают обратное.

Вместе с тем издание сообщает, что исход битвы не предрешен, поскольку россияне несут на этом направлении рекордные потери и вряд ли смогут поддерживать такие темпы наступления. По оценкам ЦОС, сражение за Покровск будет кульминацией наступательной операции захватчиков в 2024 году.

При том, указывается, что даже российские Z-блогеры обратили внимание на то, что успехи были слишком гладкими, и заподозрили подготовку ловушки со стороны Украины.

Как сообщалось ранее, военный обозреватель Константин Машовец ранее рассказал, что россияне пока ослабили давление непосредственно на направлении Покровска, вместо того сфокусировав усилия на Селидово.