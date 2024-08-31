Сырский удивил всех операцией в Курской области: на Западе рассказали, чего можно ожидать дальше

В целом союзники и военные положительно оценивают прорыв в Курской области, однако есть и минусы

Операция ВСУ в Курской области стала удивлением не только для союзников и недругов Украины, но и для самих военных. Операция длится уже четыре недели и продолжает набирать обороты, несмотря даже на подкрепление российской армии.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных.

По словам издания, Александр Сырский учел прошлые ошибки контрнаступления ВСУ и до последнего держал план в секрете. За считанные дни до начала вторжения, в конце июля, он провел совещание со старшими офицерами и раскрыл план "возрождения военных усилий Украины". Его целью было переломить ситуацию на фронте, зайдя на территорию России. Такой дерзкий план не воплощали со времен Второй мировой войны, отмечает WSJ.

Военные отреагировали шоком, говорит украинский подполковник и начальник штаба 61-й механизированной бригады Артем Холодкевич. Удивлены были также и россияне и их президент Владимир Путин. В то же время Украина продемонстрировала союзникам, что способна еще бороться.

Наступление длится уже четвертую неделю, ВСУ с каждым днем продвигаются все сильнее, несмотря на то, что Россия кидает подкрепление. Сейчас минимум 2 тысячи российских солдат прижаты к реке Сейм, так как Украина уничтожила мосты и взрывает понтонные переправы.

От успеха операции, по мнению WSJ, будет зависеть ряд факторов:

приведет ли она к длительным победам или к большим потерям на поле боя,

принесет ли политические дивиденды, которые приведут к увеличению военной поддержки со стороны США и их союзников;

усилит ли позицию Украины в любых будущих мирных переговорах.

Однако ряд военных критикует операцию в Курской области. Главкома Сырского обвиняют в том, что он тратит драгоценные резервы на новый фронт. При этом на Покровском направлении российские солдаты продолжают двигаться вперед, ведь сам Покровск является важным логистическим узлом для ВСУ на востоке.

Союзники считают, что операция в Курской области — это "джокер" в рукаве Украины, которые может реально изменить ход войны.

"Украина не может позволить себе просто тянуть время, опрокидывая больше людей на линию обороны… Вам постоянно приходится принимать решения о приоритетах, о том, где можно пойти на риск", – сказал бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес.

По мнению аналитиков, Украина сейчас пытается создать так называемую буферную зону, чтобы ударить в глубокий тыл РФ и помешать ее операциям на фронте. В добавок к этому систематически пополняется обменный фонд, а это усиливает шансы Украины по возвращению своих пленных из России.

"Украина использует новую тактику и технику, чтобы получить преимущество там, где российская оборона слабее, в том числе применяет небольшие беспилотники с взрывными устройствами для сбивания вертолетов и российских разведывательных дронов", — подытожило издание.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Йенс Столтенберг прокомментировал Курскую операцию. Он напомнил, что у Украины есть законное право на самооборону.