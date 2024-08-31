"Это связано с рисками": Столтенберг высказался о Курской операции ВСУ

Альянс не был проинформирован о планах Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявил, что операция Сил обороны Украины в Курской области России является законной. Она — входит в право Киева на самооборону.

"Украина имеет право защищать себя. И согласно международному праву, это право не останавливается на границе", — сказал он в интервью Welt am Sonntag.

Вместе с тем, по словам генерального секретаря НАТО, Альянс не был проинформирован о планах Украины в Курской области заранее и не играл в них никакой роли. По словам Столтенберга, Украина рискует, продвигаясь вглубь российской территории, но, подчеркнул он, Киев сам решает, как вести свою военную кампанию.

"Президент Зеленский четко дал понять, что операция имеет целью создать буферную зону, чтобы предотвратить дальнейшие российские атаки из-за рубежа. Как и все военные операции, это связано с рисками. Но это решение Украины, как защищать себя", — отметил генсек НАТО.

Как сообщал "Телеграф", ранее заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что так или иначе, российский лидер Владимир Путин начнет контрнаступление, чтобы попытаться отвоевать часть территории Курской области, которая сейчас находится под контролем ВСУ. Тем не менее он столкнется с нешуточными проблемами, это будет тяжелая борьба.