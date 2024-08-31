"Це пов’язано з ризиками": Столтенберг висловився про Курську операцію ЗСУ

Альянс не був проінформований про плани України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що операція Сил оборони України в Курській області Росії є законною. Вона входить у право Києва на самооборону.

"Україна має право захищати себе. І згідно з міжнародним правом, це право не зупиняється на кордоні", — сказав він в інтерв’ю Welt am Sonntag.

Водночас, за словами генерального секретаря НАТО, Альянс не був проінформований про плани України в Курській області заздалегідь і не грав у них жодної ролі. За словами Столтенберга, Україна ризикує, просуваючись углиб російської території, але, наголосив він, Київ сам вирішує, як вести свою військову кампанію.

"Президент Зеленський чітко дав зрозуміти, що операція має на меті створити буферну зону, щоб запобігти подальшим російським атакам з-за кордону. Як і всі військові операції, це пов’язано з ризиками. Але це рішення України, як захищати себе", — зазначив генсек НАТО.

Як повідомляв "Телеграф", раніше заступник директора ЦРУ Девід Коен заявив, що так чи інакше, російський лідер Володимир Путін почне контрнаступ, щоб спробувати відвоювати частину території Курської області, яка зараз перебуває під контролем ЗСУ. Проте він зіткнеться з неабиякими проблемами, це буде важка боротьба.