Збігається з ударом по Харкову: воєнний експерт оцінив, чи правда Росія модернізувала КАБи

Повідомлення російських воєнкорів слід розглядати, як "елементи активних операцій"

У п'ятницю, 30 серпня, в мережі з'явилась інформація, що російські воєнкори заявили про модернізування керованих авіаційних бомб (КАБів). Нібито удосконалені бомби матимуть більшу дальність та становитимуть загрозу не тільки для прикордонних та прифронтових областей.

Проте військовий експерт та політолог Дмитро Снєгирьов у коментарі "Телеграфу" заявив, що офіційної інформації, яка б говорила про модернізацію КАБів, немає .

"Наразі дільність пуску КАБів від 40 до 60 кілометрів. Іншої інформації, яка б говорила про модернізований характер керованих авіаційних бомб, відповідно покращення тактико-технічних характеристик у моменті збільшення дальності ураження немає", — сказав він.

Снєгирьов додав, що подібні повідомлення російських воєнкорів слід розглядати, як "елементи активних операцій".

"Основна мета цих активних операцій — формування громадських думок. В нашому випадку: панічні настрої, недовіра до дій Сил оборони та центральних органів влади. Тобто ставиться під сумнів можливість (роботи — ред.) ППО і Сил оборони, щоб активно протидіяти РФ з використанням КАБів", — додав експерт.

За його словами, акцент робиться в першу чергу не на удари по позиціях захисників, а на цивільні об'єкти. Він також додав, що поява таких повідомлень сходиться з атакою по цивільній інфраструктурі Харкова, яка відбулась 30 серпня.

"Таким чином створюється підґрунтя для подальшого поширення цієї інформації. Основна мета — панічні настрої, недовіра до дій центрального уряду, відповідно спроба створити передумови для виїзду цивільного населення з прифронтових міст, а це додаткове навантаження на місцеві та центральні бюджети та проблеми з логістикою. Адже будуть залучені всі логістичні складові на евакуаційних процесах, а не переміщенні спорядження для потреб Сил оборони України", — підсумував Дмитро Снєгирьов.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни скидають КАБи на власне місто і звинувачують у цьому ЗСУ.