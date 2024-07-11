Як зараз виглядає Торецьк, який росіяни намагаються захопити та зносять артилерією та КАБами (відео)

Ворог рветься до міста

Аеророзвідники батальйону безпілотних систем UMBRELLA 32-ї Окремої механізованої бригади показали кадри Торецька Донецької області. Зовсім поряд ідуть запеклі бої, саме місто росіяни нещадно обстрілюють.

"Ось як місто виглядає зараз. Це те, що несе "русскій мір" на нашу землю. Шалена інтенсивність боїв, постійні обстріли. В кадр потрапили навіть вибухи від влучання КАБів. І в таких умовах 24/7 б'ються наші відважні воїни. Піхота, артилерія, танкісти, розвідка щодня працюють на межі людських можливостей, щоб не віддати ворогу жодної вулиці, жодного будинку, жодного метра рідної землі", — підписали відео на Facebook-сторінці пресслужби 32 ОМБр.

Генштаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні від 10 липня повідомив, що на Торецькому напрямку з початку доби сталося 15 ворожих атак у районі Північного, Торецького та Нью-Йорка. Захисниками української землі відбито 14 атак противника, ще одне бойове зіткнення тривало на момент публікації зведення.

Нагадаємо, росіяни почали наступ на Торецькому напрямку наприкінці червня. Він почався з удару потужною авіабомбою ФАБ-3000 по Нью-Йорку, який розташований за 10 км від Торецька. З того часу ворог щодня б’є і по Торецьку, і по Нью-Йорку артилерією та КАБами.

Довідково: Торецьк — місто в Бахмутському районі Донецької області. Нині це адміністративний центр Торецької громади. Розташований за 55 км від тимчасово окупованого Донецька.

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко не виключає, що активізацією в районі Торецька загарбники хочуть загрожувати Кліщіївці. У тому числі намагаючись розвивати навколо населеного пункту флангові атаки.