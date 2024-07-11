Росіяни захопили село на "найспекотнішому" напрямку (карта)

Ворог щосили тисне на Донеччині

Минулої доби, 10 липня, росіяни захопили ще один населений пункт на Донеччині. Вони окупували Євгенівку на Покровському напрямку.

Крім того, ворог просунувся біля Юріївки. Таку інформацію дають аналітики deepstate. Захопивши Євгенівку, ворог просунувся у напрямку Покровська. Від неї до міста близько 26 км. Від Юріївки до Покровська – трохи більш як 48 кілометрів.

Генштаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні від 10 липня повідомив, що з початку доби окупанти на Покровському напрямку найбільше спроб витіснити наших захисників з позицій зробили в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Євгенівка, Новоселівка Перша, Карлівка, Прогрес та Юр’ївка. У ГШ додали, що Сили оборони стримують натиск і відбили 19 атак росіян, 12 боїв на момент публікації зведення ще велися.

Як повідомляв "Телеграф", військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець попередив, що росіяни, ймовірно, готують новий прорив на Харківщині. Під загрозою Куп’янський напрямок, де ворог просунувся біля села Піщане і може вийти на річку Оскол.

Тим часом рано-вранці 11 липня Підмосков’ї відвідав безпілотник. Там пролунало два вибухи.