Повинна бути гнучкість: Джонсон підтримав карт-бланш Україні на удари по Росії

Джонсон, який раніше тормозив військову допомогу Україні, зараз став одним з найбільш серйозних прихильників Києва

Спікер Палати представників США Майк Джонсон підтримав зняття обмежень для України на удари по Росії американським озброєнням. За його словами, Україна повинна використовувати американську військову допомогу гнучко та так, як вважає за потрібне.

Про це Джонсон сказав у коментарі "Голосу Америки". За його словами, він прихильник такого рішення і вважає, що Конгрес теж дотримується саме такої думки з огляду на ситуацію.

"Я пояснив, що воля Конгресу полягає в тому, щоб дозволити їм гнучкість у використанні зброї та допомоги, яку ми вже надіслали. Щоб вони могли вести війну так, як вони вважають за потрібне. Я прихильник цього. Я вважаю, що це й був намір Конгресу", – наголосив він.

Як повідомлялося раніше, у Держдепі США розповіли "Телеграфу", як відреагує Вашингтон на обстріли київської лікарні "Охматдит" та удари по інших цивільних об’єктах в Україні.

Доречі, саме зараз США ведуть переговори з Україною щодо дозволу на завдання ударів по території Росії американською зброєю. Це могло б дозволити захистити українську територію від російського повітряного терору.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що США знімуть всі обмеження на удари по території РФ і це дасть змогу захистити українські міста від ударів керованими авіабомбами. Натомість міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює, щоб отримати дозвіл від США завдавати ударів по аеродромах на території РФ.