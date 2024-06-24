Україна планує вмовити США зняти обмеження на удари по РФ: під прицілом російські аеродроми

Саме російська авіація стає головною проблемою на Харківському напрямку

Україна планує вмовити США зняти деякі обмеження на використання американської зброї по Росії. Мова йде про можливість бити ракетами ATACMS по російським авіабазам – саме там знаходяться літаки, які запускають КАБи по Україні.

Про це пише The New York Times. Видання нагадує, що дозвіл США та союзників бити по РФ західним озброєнням допоміг зірвати наступ росіян на Харків, проте проблемою залишається російська авіація, вирішити яку можна за допомогою ATACMS.

"Ця зброя більшої дальності була б необхідна для ураження авіабаз у глибині російської території, які використовуються бомбардувальниками. Київ змушений покладатися в основному на власний парк безпілотників вітчизняного виробництва, що розширюється, щоб переслідувати ці бази", – пише видання.

Росія випустила понад 3200 керованих бомб у травні, заявив президент України Володимир Зеленський. А з початку червня терористи запустили по Україні вже 2400 КАБів. Саме російська авіація стає головною проблемою на Харківському напрямку, оскільки наземні війська РФ загрузли в боях, резерви росіян розтрощені ударами ракет GMLRS, а С-300, з яких терористи обстрілювали Харків, частково знищені, а частково змогли втекти.

Нагадаємо, що про дозвіл США бити по Росії західною зброєю стало відомо наприкінці травня. Спершу з’явилася інформація про те, що Байден дав дозвіл потай від публіки, але пізніше це підтвердили в Офісі президента України.

А держсекретар США Ентоні Блінкен раніше заявляв, що обмеження США підлаштовуватимуться під потреби України. Він не виключив, що, можливо, в майбутньому географія ударів розшириться.

Проте президент США Джозеф Байден 13 червня вчергове висловився проти того, щоб розширити дозвіл Україні на удари по Росії американським озброєнням. Байден не хоче розширювати зону для ударів у глибину РФ до 300 кілометрів – радіус дії ракет ATACMS – що фактично можна назвати помилкою.