США досі забороняють Україні завдавати ударів американськими ракетами по оперативному та глибокому тилу РФ

Президент США Джозеф Байден 13 червня вчергове висловився проти того, щоб розширити дозвіл Україні на удари по Росії американським озброєнням. Байден не хоче розширювати зону для ударів у глибину РФ до 300 кілометрів – радіус дії ракет ATACMS – що фактично можна назвати помилкою.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 13 червня. Аналітики нагадали, що США дозволили Україні завдавати ударів по російських військах, які розташовані безпосередньо біля кордону з Україною.

"Байден визнав, що "має великий сенс" дозволити українським силам завдавати ударів по російських силах безпосередньо біля міжнародного кордону на території Росії, але Сполучені Штати не змінили своїх обмежень", – сказано у повідомленні.

Таким чином, США досі забороняють Україні завдавати ударів американськими ракетами по оперативному та глибокому тилу РФ на російській території. Саме тому ефект від українських ударів виходить "змазаний" попри те, що "безпечна зона" для росіян на російській території скоротилася на 16%.

"Захід зберігає здатність суттєво підірвати російські операції, дозволяючи Україні використовувати західне озброєння для завдання ударів по оперативних тилах і глибоких тилових зонах Росії на російській території", — резюмували аналітики.

Як повідомляв "Телеграф", на думку західних аналітиків, останні атаки на російські аеродроми в окупованому Криму показали, що росіяни не здатні захистити свої ЗРК, які повинні були забезпечувати захист неба від українських ракет. І це при тому, що там розміщені новітні С-400.

Скоріше за все, саме тому росіяни розмістили на території окупованого Криму новітню зброю, ЗРК С-500. Тим самим вони хочуть захистити військові об’єкти на півострові від регулярних українських обстрілів.