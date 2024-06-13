Росіяни притягли до Криму чергове "вундерваффе": що відомо про комплекс ППО С-500

Такі ЗРК прикривають Москву.

Росіяни розмістили на території окупованого Криму новітню ЗРК С-500. Тим самим вони хочуть захистити військові об’єкти на півострові від регулярних українських обстрілів.

Про це розповів начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов у ефірі єдиного марафону новин. За його словами, там вони мають намір протестувати працездатність системи.

"З’явилися новітні елементи С-500. Це буде досить досвідчене застосування. Але вони вже з’явилися там", — сказав він.

За даними з відкритих джерел, ЗРК С-500 "Прометей" розроблявся як заміна та доповнення комплексів С-400, які вже успішно знищувалися у Криму. Якщо вірити заявленим характеристикам, цей комплекс має боротися з повітряними цілями навіть за межами земної атмосфери на висоті до 200 кілометрів — тобто він може бути використаний для боротьби з супутниками.

Дальність дії заявлена на рівні 600 кілометрів для аеродинамічних цілей та 500 для балістичних. При цьому має використовуватись у тандемі з комплексами С-400, щоб забезпечити багатошаровий захист повітряного простору.

Також новий ЗРК теоретично може бути використаний для боротьби з гіперзвуковими цілями, а завдяки новим фазованим антенним гратам та електроніці він повинен відстежувати велику кількість цілей одночасно.

Ці ЗРК вже використовуються з 2021 року для прикриття Москви та центральних регіонів Росії, проте, судячи з того, що й туди долітали українські дрони, то на ефективність комплексу варто дивитися зі скепсисом.

Як повідомлялося раніше, Буданов також говорив, що дозвіл на застосування західної зброї територією Росії сильно полегшить ситуацію на фронті для України. Крім того, росіяни вже почали відчувати ефект від цього.