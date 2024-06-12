"Вже відчувають": Буданов розповів, що змінив дозвіл бити західною зброєю по Росії

На фронті полегшало

Дозвіл на застосування західної зброї територією Росії сильно полегшить ситуацію на фронті для України. Крім того, росіяни вже почали відчувати ефект від цього.

Про це розповів голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов в ефірі єдиного марафону. При цьому він зазначив, що всі заяви росіян про "червоні лінії" є звичайними страшилками.

"Вони вже це все відчувають. Що вже готуватися? Як то кажуть, пізно пити Боржомі", — сказав Буданов.

При цьому він зазначив, що зараз на фронті настав тяжкий період, але глава розвідки переконаний, що "армагеддону не станеться". Буданов, як і раніше, зазначив, що впевнений у перемозі України.

За його словами, на Сумщині помічено активність ворожих ДРГ, проте ЗСУ роблять все можливе, щоб там не було нового масштабного наступу.

Він додав, що окупанти не припиняють спроб зміцнити Крим та перекинули туди новітні системи ЗРК С-500, де мають намір випробувати її у бойових умовах. При цьому Буданов підтвердив інформацію, що міст через Керченську протоку, як і раніше, використовується для перекидання військових та бойової техніки.

Як повідомлялося раніше , Україна отримала дозвіл на обмежене використання американської зброї по території Росії. Йдеться лише про регіони, що межують із Харківською областю.