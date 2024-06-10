У Росії поменшало "безпечної території" через дозвіл Україні бити по РФ західним озброєнням: в ISW розповіли деталі

Офіційно тільки одна область РФ може перебувати під ударом західного озброєння; неофіційно – таких областей щонайменше три

Російський терористичний режим втратив 16% "безпечної території" після того, як західні країни, в тому числі США, надали Україні дозвіл бити по російським регіонам західним озброєнням. При цьому в терористів залишається ще 84% "безпечної території" через обмеження, які наклали західні партнери.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 9 червня. Зазначається, що США все ще не дозволяють Україні використовувати для ударів тактичні ракети ATACMS, а також системи протиповітряної оборони Patriot для більш дальніх атак по росіянам.

"Політика США все ще захищає переважну більшість оперативного тилу і глибокого тилу Росії, і політика США забороняє Україні використовувати ATACMS будь-де в Росії", – сказано у звіті.

Але попри те, що географічно дозвіл поширюється тільки на ділянку кордону з Харківською областю, він вже створив доволі масштабну територію, на який росіян можуть винищувати західним озброєнням. Росія більше не може використовувати ці райони для прикриття бойових сил, органів управління, логістики та тилового забезпечення.

Аналітики припустили, що ЗСУ отримали непублічний дозвіл знищувати усі російські військові цілі у тимчасово контрольованих російським терористичним режимом Бєлгородській, Курській та Брянській областях РФ, які потрапляють в зону досяжності реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) M142 HIMARS. Публічно Україна має дозвіл від США бити тільки по цілям у Бєлгородській області.

Проте офіційно про такі дозволи не повідомлялося. Також немає підтвердження, що дозволено вражати цілі, які є стратегічно або тактично важливими, але не беруть участі у забезпеченні війни в Україні та наступу російських терористів на Харківщині.

Нагадаємо, що про дозвіл США бити по Росії західною зброєю стало відомо наприкінці травня. Спершу з’явилася інформація про те, що Байден дав дозвіл потай від публіки, але пізніше це підтвердили в Офісі президента України.

А держсекретар США Ентоні Блінкен раніше заявляв, що обмеження США підлаштовуватимуться під потреби України. Він не виключив, що, можливо, в майбутньому географія ударів розшириться.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Володимир Зеленський спростував дозвіл Британії бити по Росії ракетами Storm Shadow. Він пояснив, у чому складність.