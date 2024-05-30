Байден таємно дозволив Україні бити по Росії американським озброєнням: але є нюанс

Тепер Україна може ефективніше захищати Харків від російського наступу

Адміністрація президента США Джозефа Байдена надала Україні дозвіл бити по російській території з використанням американської зброї. Проте є нюанс – наразі дозволено удари тільки біля кордонів Харківської області, де точаться бої з російськими терористами.

Про це пише Politico із посиланням на власні джерела в уряді США. Зазначається, що це дуже серйозний крок, який допоможе Україні захистити Харків від російського наступу.

"Президент нещодавно доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю для цілей протидії вогню в Харкові, щоб Україна могла завдати удару у відповідь російським силам, які завдають або готуються завдати удару", – сказало виданню джерело в уряді США.

При цьому політика США щодо ударів у глибину Росії не змінилася, стверджує видання. Проте можна очікувати того, що мало-помалу будуть зняті й інші обмеження на удари у глибину РФ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що союзники України висловили свою думку щодо ударів західною зброєю територією Росії. Деякі однозначно підтримали цю ідею, але деякі все ж таки виявилися категорично проти й заборонили зі свого боку вчиняти такі дії.

Проте вже 11 країн-союзників України дали своє схвалення, щоб та могла використати західну зброю для ударів територією Росії. Деякі з них поставили умови — вражені можуть лише військові об’єкти, але не цивільні. Дванадцятою нещодавно стала Данія.