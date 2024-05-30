Байден тайно разрешил Украине бить по России американским вооружением: но есть нюанс

Теперь Украина может более эффективно защищать Харьков от российского наступления

Администрация президента США Джозефа Байдена предоставила Украине разрешение бить по российской территории с использованием американского оружия. Однако есть нюанс – сейчас разрешены удары только у границ Харьковской области, где ведутся бои с российскими террористами.

Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники в правительстве США. Это очень серьезный шаг, который поможет Украине защитить Харьков от российского наступления.

"Президент недавно поручил своей команде обеспечить, чтобы Украина могла использовать американское оружие для целей противодействия огню в Харькове, чтобы Украина могла нанести ответный удар российским силам, которые наносят или готовятся нанести удар", — сказал изданию источник в правительстве США.

При этом политика США касательно ударов в глубину России не изменилась, утверждает издание. Однако можно ожидать того, что постепенно будут сняты и другие ограничения на удары в глубину РФ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что союзники Украины выразили свое мнение по поводу ударов западным оружием по территории России. Некоторые однозначно поддержали эту идею, но некоторые все же оказались категорически против и запретили со своей стороны совершать такие действия.

Однако уже 11 стран-союзников Украины дали свое одобрение, чтобы та могла использовать западное оружие для ударов по территории России. Некоторые из них поставили условия – поражены могут только военные объекты, но не гражданские. Двенадцатой недавно стала Дания.