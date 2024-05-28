Коли Вашингтон дозволить бити по РФ американською зброєю: екскомандувач сил США в Європі дав прогноз

Російський терор проти цивільних українців може схилити ваги на бік дозволу бити по Росії американськими ракетами

Кричущі російські терористичні акти проти цивільної інфраструктури України, зокрема атака на гіпермаркет "Епіцентр" у Харкові 25 травня, підштовхують США до того, щоб дозволити Україні бити по Росії американським озброєнням. Рано чи пізно Вашингтон так, чи інакше, але надасть такий дозвіл.

Про це сказав колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг в інтерв'ю CNN. Він зазначив, що терпець США увірветься, якщо Росія продовжить бити саме по цивільним українським об'єктам, тому в якийсь момент заборону можуть нарешті зняти.

Проте в США наразі все ще мають силу деякі занадто обережні позиції серед адміністрації президента США Джозефа Байдена. Там тривають дискусії щодо дозволу Україні бити по російським об'єктам, оскільки це може викликати як мінімум чергову істерику у російського диктатора Володимира Путіна, а також пропагандистські кампанії російських терористів проти США.

"Всередині адміністрації Байдена тривають значні дискусії щодо того, чи має Україна застосовувати американську зброю для ударів по території Росії, каже Гертлінг і зауважує, що існують потужні політичні та військові аргументи, щоб цього не робити. Зокрема, дозволивши Україні застосовувати американську зброю по цілях в Росії, США мають бути готовими відповісти на потужну кампанію російського диктатора Путіна, який стане активно стверджувати, що США нападають на Росію буцімто з використанням українських проксі сил", – зазначає видання "Голос Америки".

Раніше "Телеграф" писав, що очільник НАТО закликав зняти заборону на удари західною зброєю по військових цілях у Росії. Без цього Україні вкрай важко буде захистити себе.

США повинні зняти обмеження на удари по Росії. Таку думку висловив старший політолог RAND Ендрю Радін. Політика адміністрації Байдена була занадто обережна з початку повномасштабної війни.