В России стало меньше "безопасной территории" из-за разрешения Украине бить по РФ западным вооружением: в ISW рассказали детали

Официально только одна область РФ может находиться под ударом западного вооружения; неофициально – таких областей по меньшей мере три

Российский террористический режим потерял 16% "безопасной территории" после того, как западные страны, в том числе США, предоставили Украине разрешение бить по российским регионам западным вооружением. При этом у террористов остается еще 84% "безопасной территории" из-за ограничений, наложенных западными партнерами.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 9 июня. Отмечается, что США все еще не разрешают Украине использовать для ударов тактические ракеты ATACMS, а также системы противовоздушной обороны Patriot для более дальних атак по россиянам.

"Политика США все еще защищает подавляющее большинство оперативного тыла и глубокого тыла России, и политика США запрещает Украине использовать ATACMS где угодно в России", – говорится в отчете.

Но несмотря на то, что географически разрешение распространяется только на участок границы с Харьковской областью, оно уже создало довольно масштабную территорию, на которую россиян могут истреблять западное вооружение. Россия больше не может использовать эти районы для прикрытия боевых сил, органов управления, логистики и тылового довольствия.

Аналитики предположили, что ВСУ получили непубличное разрешение уничтожать все российские военные цели во временно контролируемых российским террористическим режимом Белгородской, Курской и Брянской областях РФ, которые попадают в зону досягаемости реактивных систем залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS. Публично Украина имеет разрешение от США бить только по целям в Белгородской области.

Однако официально о таких разрешениях не сообщалось. Также нет подтверждения, что разрешено поражать цели, стратегически или тактически важные, но не участвующие в обеспечении войны в Украине и наступления российских террористов на Харьковщине.

Напомним, что о разрешении США бить по России западным оружием стало известно в конце мая. Сначала появилась информация о том, что Байден дал разрешение втайне от публики, но позже подтвердили это в Офисе президента Украины.

А госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что ограничения США будут подстраиваться под нужды Украины. Он не исключил, что возможно в будущем география ударов расширится.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский опроверг разрешение Британии бить по России ракетами Storm Shadow. Он объяснил, в чем сложность.