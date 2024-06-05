Украина резко перешла на новую тактику войны: россияне уже жалуются

Пропагандисты уже истерят из-за ударов по РФ

Украина радикально изменила свою тактику войны после одобрения от США использовать американское оружие против целей на российской территории. Теперь удары наносятся вглубь России американскими ракетами.

Такое мнение выразил военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке. По его словам, украинские беспилотные летательные аппараты теперь ищут дорогостоящие цели в Курской и Белгородской областях. По ним наносятся удары из западного высокотехнологичного оружия.

При этом российские пропагандисты жалуются, что после получения одобрения Украина якобы ежедневно обстреливает Белгородскую область из РСЗО Himars.

Репке пишет, что пока главной пораженной целью украинских военных остается самая современная российская система ПВО — комбинированный зенитно-ракетный комплекс С-300/С-400, который уничтожили 2 июня в 50 километрах от украинской границы. Цена такого комплекса примерно 300-500 миллионов евро.

"Предположительно, бойцы ВСУ с помощью западного оружия также поразили российский командный центр к востоку от Белгорода, военный склад в приграничном городе Шебекино и военную колонну в 50 километрах от границы в Курской области", — говорится в материале.

При этом Кремль, который грозил Западу, что такие удары будут равносильны эскалации, никак не отреагировал на атаки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие страны дали одобрение, чтобы Украина могла бить по территории России их оружием.