Теперь Украина может доставать российские пограничные объекты, хотя все равно существует ряд проблем из-за ограничений на удары

После того, как российские террористы начали наступление на севере Харьковской области, ряд стран Запада позволили Украине использовать свое вооружение для ударов по российским пограничным военным объектам. При этом партнеры Украины проигнорировали угрозы российского диктатора Владимира Путина, который начал истерить и угрожать созданием "санитарных зон" и ударами по странам НАТО. Однако пока неясно, насколько снятие запрета на удары изменит ситуацию на фронте с учетом ряда ограничений.

Об этом пишет британское издание BBC. Журналисты отмечают, что даже в этом случае страны НАТО действовали слишком осторожно и пытались избежать "эскалации" – так, США пока что запретили Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по России.

"Такие ограничения оставляют Украине лишь возможность сосредоточиться на целях у своей границы. Но это все равно является серьезным изменением политики со стороны главных союзников Киева. Даже с меньшей дальностью – до 70 км – реактивные системы залпового огня, такие как HIMARS, могут существенно нарушить российские логистические операции и передвижение войск, что в конечном счете замедлит любые наступательные планы", – говорится в статье.

Спикер ОТУВ "Харьков" Юрий Повх сказал, что теперь Украина может бить по местам сосредоточения российских войск, техники, баз и складов снабжения. Однако, отмечает издание, снятие запрета вряд ли поможет защитить Украину от российских управляемых бомб (КАБ), по которым террористы регулярно бьют по приграничным городам.

Для остановки атак российских самолетов нужно либо уничтожать аэродромы, на которых они базируются, либо сбивать самолеты в полете. Единственной системой ПВО, способной это делать, является американская система противовоздушной обороны Patriot. Однако переброска таких систем в район Харькова – это большой риск, учитывая, что ее могут заметить беспилотники террористов, после чего россияне будут пытаться любой ценой ее уничтожить.

Другой способ – бить по аэродромам. Великобритания и Франция, предоставляющие Украине крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, не ограничивали их использование по России. Таким образом, Украина может бить по российским аэродромам, которые находятся во временно контролируемых российскими террористами Курской, Брянской и Белгородской областях, сказал изданию офицер украинской военной авиации.

"Однако такие операции будут ограничены с точки зрения того, чего они могут достичь. Украинские Су-24, оснащенные этими крылатыми ракетами, должны будут приблизиться к российской границе, чтобы запустить их, что делает их уязвимыми для российских систем противовоздушной обороны. Истребители F-16, которые ожидаются до конца этого года, лучше оснащены для выполнения таких задач", – отмечает издание.

Между тем, после того, как союзники позволили Украине бить своим оружием по территории РФ у прокремлевских пропагандистов началась настоящая волна "измены". Те вместо победных реляций типа "Киев за три дня" теперь с ужасом публикуют на своих каналах инфографики о том, куда долетят украинские ракеты.

Ранее мы писали о том, что после того как в США частично одобрили удары по территории России своим оружием, в Вашингтоне поспешили внести дополнения. В Белом доме заявили, что будут корректировать ограничения использования своего оружия.

Ранее "Телеграф" писал, что все большее число стран-союзниц позволяют бить своим оружием на территории России. Но существует обеспокоенность, что из-за этого российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к угрожающим действиям.