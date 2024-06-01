Никаких ATACMS по территории России: в Белом доме подтвердили неприятный запрет для Украины

Бить по России американским оружием можно, но решение США не распространяется на ATACMS

США разрешили Украине бить по российской территории артиллерией и тактическими ракетами GMLRS для систем HIMARS. Однако бить по РФ тактическими дальнобойными ракетами ATACMS Вооруженным силам Украины запрещено.

Об этом рассказал директор по Европе в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер в эфире Национального телемарафона. Он подтвердил, что решение США не распространяется на ATACMS.

"Это не касается ATACMS для ударов большой дальности, потому что это сделано для того, чтобы дать Украине возможность защитить себя, и именно это побудило президента на протяжении всей этой войны давать Украине возможность защищать себя", — сказал Карпентер.

Между тем, после того, как союзники позволили Украине бить своим оружием по территории РФ у прокремлевских пропагандистов началась настоящая волна "измены". Те вместо победных реляций типа "Киев за три дня" теперь с ужасом публикуют на своих каналах инфографики о том, куда долетят украинские ракеты.

Ранее мы писали о том, что после того как в США частично одобрили удары по территории России своим оружием, в Вашингтоне поспешили внести дополнения. В Белом доме заявили, что будут корректировать ограничения использования своего оружия.

Ранее "Телеграф" писал, что все большее число стран-союзниц позволяют бить своим оружием на территории России. Но существует обеспокоенность, что из-за этого российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к угрожающим действиям.