После "Киев за 2 дня": россиянам на ТВ уже рассказывают, куда долетят украинские ракеты (фото)

Очевидно, о таких инфографиках пропагандисты даже не думали в начале полномасштабного вторжения

После того как союзники разрешили Украине бить своим оружием по территории РФ у прокремлевских пропагандистов началась настоящая волна "зрады". Те от победных реляций по типу "Киев за три дня" теперь в ужасе публикуют на своих каналах инфографики о том, куда долетят украинские ракеты.

Забавный факт подметил украинский военнослужащий Владислав Овчаренко. Он опубликовал скриншот инфографики одного из ведущих российских пропагандистских изданий "RT".

"Через 2 с половиной года "взятия Киева за 3 дня" русские теперь показывают инфографику куда долетят украинские ракеты! Йошкар Оле приготовиться!", — иронично комментирует защитник.

При этом, к слову, на инфографике показана дальность только западной техники, а ведь украинские дроны имеют еще большую дальность. Напомним, что дрон ГУР на днях и вовсе залетел на 1800 километров вглубь РФ.

Ранее мы писали о том, что после того как в США частично одобрили удары по территории России своим оружием, в Вашингтоне поспешили внести дополнение. В Белом доме заявили, что будут корректировать ограничения на использование своего оружия.