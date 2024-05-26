Швеция разрешила бить по РФ своим оружием: что у Украины есть из её арсенала

Все больше стран за то, чтобы Украина била по территории РФ их оружием

На Западе продолжают идти ожесточенные дискуссии по поводу того, чтобы разрешить Украине бить его оружием по территории РФ. И пока некоторые страны не желают давать свое добро, Швеция разрешила это делать.

Об этом говорится в материале местной газеты Hallandsposten. Её журналисты решили напрямую узнать у правительства, разрешает ли оно использовать Украине шведское оружие для ударов по территории РФ.

"Украина подвергается неспровоцированной и незаконной агрессивной войне со стороны России. Согласно международному праву Украина имеет право защищаться военными действиями, направленными на территорию противника, если они соответствуют законам войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на защиту", — цитирует издание официальный ответ министра обороны Швеции Пола Юнсона.

Исходя из такого ответа журналисты констатируют, что это приветственное сообщение.

"Границы обороны Украины должны быть определены международным правом, а не самоограничениями союзников Украины, которые стоят жизней украинцам. Правительство Швеции должно отстаивать эту позицию перед другими западными странами не только за закрытыми дверями, но и публично. Так вы формируете мнение, двигаете дебаты и заставляете государства отказаться от необоснованных позиций", — пишут журналисты.

Какое оружие Украине передавала Швеция

За время полномасштабного вторжения Швеция передавала Украине большое количество вооружения: броневики, танки Stridsvagn 122, артиллерийские снаряды и так далее Однако в контексте вышеуказанного вопроса самым важным оружием, переданным Швецией является САУ Archer. Это очень современная машина, которая может стрелять 155-миллимитровыми снарядами на расстояние от 30 до 60 километров.

Впрочем, при определенных обстоятельствах нашим воинам может пригодиться для ударов по РФ даже шведские ПЗРК RBS-70 и другое вышеуказанное оружие.

Как сообщалось ранее, республиканцы в Конгрессе США критикуют Белый дом за то, что Украине не разрешают использовать американское оружие для ударов по территории России. При этом там говорят, что законодатели не вводили такой запрет.