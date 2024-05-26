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Швеція дозволила бити по РФ своєю зброєю: що Україна має з її арсеналу

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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САУ Archer Новина оновлена 26 травня 2024, 19:44
САУ Archer

Дедалі більше країн за те, щоб Україна била територією РФ їхньою зброєю

На Заході продовжують йти запеклі дискусії щодо того, щоб дозволити Україні бити його зброєю по території РФ. І доки деякі країни не бажають давати своє добро, Швеція дозволила це робити.

Про це йдеться у матеріалі місцевої газети Hallandsposten. Її журналісти вирішили безпосередньо дізнатися в уряду, чи дозволяє він використовувати Україні шведську зброю для ударів по території РФ.

"Україна зазнає неспровокованої та незаконної агресивної війни з боку Росії. Згідно з міжнародним правом Україна має право захищатися військовими діями, спрямованими на територію противника, якщо вони відповідають законам війни. Швеція підтримує міжнародне право і право України на захист", — цитує видання офіційну відповідь міністра оборони Швеції Пола Йонсона

Виходячи з такої відповіді, журналісти констатують, що це вітальне повідомлення.

"Кордони оборони України мають бути визначені міжнародним правом, а не самообмеженнями союзників України, які вартують життя українцям. Уряд Швеції має відстоювати цю позицію перед іншими західними країнами не лише за зачиненими дверима, а й публічно. Так ви формуєте думку, рухаєте дебати та змушуєте держави відмовитися від необґрунтованих позицій", — пишуть журналісти.

Яку зброю передавала Україні Швеція

За час повномасштабного вторгнення Швеція передавала Україні велику кількість озброєння: броньовики, танки Stridsvagn 122, артилерійські снаряди тощо. Однак у контексті вищезазначеного питання найважливішою зброєю, переданою Швецією, є САУ Archer. Це дуже сучасна машина, яка може стріляти 155-мілімітровими снарядами на відстань від 30 до 60 км.

Втім, за певних обставин нашим воїнам може стати у нагоді для ударів по РФ навіть шведські ПЗРК RBS-70 та інша вищезгадана зброя.

Як повідомлялося раніше, республіканці в Конгресі США критикують Білий дім за те, що Україні не дозволяють використовувати американську зброю для ударів територією Росії. При цьому там кажуть, що законодавці не запроваджували таку заборону.

Теги:
#Україна #Швеція #Росія #Війна