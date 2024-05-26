Швеція дозволила бити по РФ своєю зброєю: що Україна має з її арсеналу

Дедалі більше країн за те, щоб Україна била територією РФ їхньою зброєю

На Заході продовжують йти запеклі дискусії щодо того, щоб дозволити Україні бити його зброєю по території РФ. І доки деякі країни не бажають давати своє добро, Швеція дозволила це робити.

Про це йдеться у матеріалі місцевої газети Hallandsposten. Її журналісти вирішили безпосередньо дізнатися в уряду, чи дозволяє він використовувати Україні шведську зброю для ударів по території РФ.

"Україна зазнає неспровокованої та незаконної агресивної війни з боку Росії. Згідно з міжнародним правом Україна має право захищатися військовими діями, спрямованими на територію противника, якщо вони відповідають законам війни. Швеція підтримує міжнародне право і право України на захист", — цитує видання офіційну відповідь міністра оборони Швеції Пола Йонсона

Виходячи з такої відповіді, журналісти констатують, що це вітальне повідомлення.

"Кордони оборони України мають бути визначені міжнародним правом, а не самообмеженнями союзників України, які вартують життя українцям. Уряд Швеції має відстоювати цю позицію перед іншими західними країнами не лише за зачиненими дверима, а й публічно. Так ви формуєте думку, рухаєте дебати та змушуєте держави відмовитися від необґрунтованих позицій", — пишуть журналісти.

Яку зброю передавала Україні Швеція

За час повномасштабного вторгнення Швеція передавала Україні велику кількість озброєння: броньовики, танки Stridsvagn 122, артилерійські снаряди тощо. Однак у контексті вищезазначеного питання найважливішою зброєю, переданою Швецією, є САУ Archer. Це дуже сучасна машина, яка може стріляти 155-мілімітровими снарядами на відстань від 30 до 60 км.

Втім, за певних обставин нашим воїнам може стати у нагоді для ударів по РФ навіть шведські ПЗРК RBS-70 та інша вищезгадана зброя.

Як повідомлялося раніше, республіканці в Конгресі США критикують Білий дім за те, що Україні не дозволяють використовувати американську зброю для ударів територією Росії. При цьому там кажуть, що законодавці не запроваджували таку заборону.