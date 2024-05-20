Потрібно з практичної точки зору: експерт пояснив, чому Україні необхідно стріляти по Росії західною зброєю

Росіяни можуть обстрілювати прикордонні території України, не перетинаючи кордон

Для України право завдавати ударів по території Росії буде дуже необхідним із практичної точки зору. Зокрема це могло б відіграти важливу роль у боях на півночі Харківської області.

Про це розповів військовий оглядач Олександр Коваленко ("Злий одесит") у Telegram. За його словами, у цьому районі росіянам немає потреби розміщувати свою артилерію на українській території.

Він нагадав, що дальність ураження російських зразків ствольної артилерії становить близько 15 кілометрів, а РСЗВ – 30-35 км. У артилерії західного зразка дальність стрільби становить 30 км, а РСЗВ — 70 км. Плануючі авіабомби можуть вражати цілі на відстані 40-50 км незалежно від того, західні вони чи російські.

При цьому відстань від Лозового від Липців складає 15 кілометрів, а від Нової Таволжанки до Вовчанська – 10 кілометрів.

"Російським окупантам не потрібно розміщувати свої артсистеми на території Харківської області — вони чудово дістають зі своєї території за всіма основними напрямками своєї активності. Своєю чергою, ми не можемо вести вогонь з тієї ж гаубиці М777 по Лозовому. Не можемо накрити з М142 місце розміщення резервів ворога", — написав він.

Тому Коваленко наголошує, що росіяни можуть обстрілювати Україну з того боку кордону навіть після перемоги і робитимуть це абсолютно безкарно.

Що стосується моральної точки зору, то аналітик зазначає, що західній коаліції питання кордонів не завадили в січні цього року завдавати ударів по єменських хуситів, а до цього багато разів завдавати попереджувальних ударів по території Сирії, Лівії, Іраку та Ірану без залучення до цього сухопутних військ. .

Раніше "Телеграф" писав, що наступ російської окупаційної армії на Харківському напрямку триває, але зараз РФ не просуватиметься на Харків. Адже Кремль має в цьому районі лише 15 тисяч осіб.