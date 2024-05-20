Нужно с практической точки зрения: эксперт объяснил, почему Украине необходимо стрелять по России западным оружием

Россияне могут обстреливать пограничные территории Украины не пересекая границу

Для Украины право наносить удары по территории России будет очень необходимым с практической точки зрения. В частности это могло бы сыграть важную роль в боях на севере Харьковской области.

Об этом рассказал военный обозреватель Александр Коваленко ("Злой одессит") в Telegram. По его словам, в этом районе россиянам нет надобности размещать свою артиллерию на украинской территории.

Он напомнил, что дальность поражения российских образцов ствольной артиллерии составляет около 15 километров, а РСЗО — 30-35 км. У артиллерии западного образца дальность стрельбы составляет 30 км, а у РСЗО — 70 км. Планирующие авиабомбы могут поражать цели на расстоянии в 40-50 км вне зависимости о того, западные они или российские.

При этом расстояние от Лозового от Липцов составляет 15 километров, а от Новой Таволжанки до Волчанска — 10 километров.

"Российским оккупантам не нужно размещать свои арт-системы на территории Харьковской области – они прекрасно достают со своей территории по всем основным направлениям своей активности. В свою очередь, мы не можем вести огонь из той же гаубицы М777 по Лозовому. Не можем накрыть из М142 место размещения резервов врага", — написал он.

Поэтому, Коваленко подчеркивает, что россияне могут обстреливать Украину с той стороны границы даже после победы и будут делать это абсолютно безнаказанно.

Что касается моральной точки зрения, то аналитик отмечает, что западной коалиции вопросы границ не помешали в январе этого года наносить удары по йеменским хуситам, а до этого много раз наносить упреждающие удары по территории Сирии, Ливии, Ирака и Ирана без привлечения к этому сухопутных войск.

Ранее "Телеграф" писал, что наступление российской оккупационной армии на Харьковском направлении продолжается, но сейчас РФ не будет продвигаться на Харьков. Ведь у Кремля есть в этом районе есть лишь 15 тысяч человек.