Новые "две-три недели"? У Зеленского рассказали, когда оккупанты остановятся на Харьковщине

Россия стремится показать, что может воевать сколь угодно

Наступление российской оккупационной армии на Харьковском направлении продолжается, но сейчас РФ не будет продвигаться к Харькову. Ведь Кремль имеет только 15 тысяч военных, которые могут атаковать эту позицию.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "The Guardian". По его словам, идея Москвы заключалась в том, чтобы "расширить линию фронта".

Таким образом, заставив Украину перераспределить свои резервы и воспользоваться задержкой пакета помощи США.

"Будет еще две-три недели, когда у них будет полное доминирование в ресурсах, а потом это начнет выравниваться", — сказал он.

Также одной из причин наступления на Харьковскую область Подоляк считает психологическую. То есть Россия стремится показать, что может воевать сколь угодно и сопротивляться ей бессмысленно.

"Это сообщение не для нас, это сообщение для элит в поддерживающих нас странах", — сказал советник ОП.

Напомним, что президент России Владимир Путин обвинил Украину в наступлении армия РФ на Харьковском направлении. Якобы такое решение было принято из-за обстрелов Белгорода.

Ранее "Телеграф" писал, что генерал объяснил, получится ли захватить Харьков у оккупантов.