Украинским воинам приходилось работать по радио

В самом начале нового российского наступления на Харьковскую область у ВСУ полностью отказала связь. Все терминалы Starlink вышли из строя.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на информацию, полученную у украинских военных. По данным издания, рано утром 10 мая 125-я бригада территориальной обороны, которая защищала границу Украины в Харьковской области, потеряла все свои видеоканалы. Виной тому якобы стали российские "глушилки". Вышли из строя терминалы спутникового интернета Starlink, которые обеспечивают базовую связь украинских военных. Отмечается, что такая ситуация возникает уже второй раз после российского полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Как рассказал командир подразделения беспилотников в бригаде с позывным "Артист", связь с дронами "просто исчезла".

"В определенный момент мы остались полностью слепыми… Это была самая большая проблема, мы не видели, как они двигаются, мы работали только по радио или через телефоны, где они еще работали", — сказал он.

Напомним, в 2022-м году известный американский миллиардер Илон Маск тайно приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink вблизи побережья Крыма. Это было сделано, чтобы сорвать тайное нападение Украины на российский военно-морской флот.