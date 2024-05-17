"Зв’язок просто зник": на початку російського наступу на Харківщину у ЗСУ відмовили "старлінки" - ЗМІ

Українським воїнам доводилося працювати по радіо

На початку нового російського наступу на Харківську область у ЗСУ повністю відмовив зв’язок. Усі термінали Starlink вийшли з ладу.

Про це пише The Washington Post з посиланням на інформацію, отриману у українських військових. За даними видання, рано-вранці 10 травня 125-а бригада територіальної оборони, яка захищала кордон України в Харківській області, втратила всі свої відеоканали. Виною тому нібито стали російські "глушилки". Вийшли з ладу термінали супутникового інтернету Starlink, які забезпечують базовий зв’язок українських військових. Зазначається, що така ситуація виникає вже вдруге після повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

Як розповів командир підрозділу безпілотників у бригаді із позивним "Артист", зв’язок із дронами "просто зник".

"У певний момент ми залишилися повністю сліпими… Це була найбільша проблема, ми не бачили, як вони рухаються, ми працювали тільки по радіо або через телефони, де вони ще працювали", — сказав він.

Нагадаємо, 2022-го року відомий американський мільярдер Ілон Маск таємно наказав своїм інженерам відключити мережу супутникового зв’язку Starlink поблизу узбережжя Криму. Це було зроблено для того, щоб зірвати таємний напад України на російський військово-морський флот.