"Вовчанськ — їхня ціль": Зеленський розповів про ситуацію на Харківщину і темпи просування росіян

Відповів він і на питання про лінії оборони

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони зупинили наступ росіян на Харківщині та стабілізували ситуацію. Найглибша точка просування окупаційних військ складає 10 км.

Про це він розповів під час спілкування з українськими журналістами, повідомляє "Телеграф". Зеленський розповів, що напередодні мав зустріч з військовим керівництвом.

"На сьогодні наші Сили оборони стабілізували росіян там, де вони зараз знаходяться. Найглибша точка їх просування ― 10 кілометрів. На напрямках деяких бригад ворога немає зовсім просування ― і не було. А у нас є дуже потужні бригади, я їм вдячний. Зараз ми посилили кілька напрямків окремими батальйонами — те, що можна було забрати десь з резерву і з деяких напрямків", ― сказав Зеленський.

Президент зазначив, що перетин росіянами кордону пов’язаний з дефіцитом систем протиповітряної оборони (ППО). У ворога є перевага через відстань, завдяки чому вони застосовують артилерію та авіабомби. Це є наслідком зволікань у наданні військової допомоги від партнерів.

"Перетин росіянами кордону пов’язаний з тим, що не вистачає ППО. Вони на відстані, де у них є перевага, діють авіабомбами, артилерією… 8 місяців паузи в ухваленні рішень партнерами. Зрозуміло, що наших воїнам було непросто", ― сказав Зеленський.

Голова держави заперечив, що ворог дійшов до бетонної лінії оборони. Він назвав ці чутки маячнею. За його словами, росіяни дійшли до першої лінії оборони, яка як і друга, була побудована військовими. Третя лінія оборони побудована місцевою владою.

"До бетонної лінії оборони ніхто не дійшов, це маячня, що там говорять. Ворог дійшов до першої лінії. Перша лінія ― це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули.

Вони приблизно там зараз й знаходяться. Це є перша лінія, лінія, яку побудували на війні, під постійним вогнем, наші військові. Першу та другу лінію будують військові, а третя лінія побудована місцевими владами. Вона найпотужніша ― не тому, що вони краще за військових, а просто тому, що вона далі від зброї, від снарядів, від обстрілів", ― пояснив президент.

У розмові з журналістами Зеленський назвав ціль росіян. Вони прагнуть окупувати Вовчанськ та зробити так звану буферну зону вздовж кордону.

"Вовчанськ ― їх ціль, зрозуміло. Крім того, що вони хочуть відповідну зону 10 кілометрів, вони хочуть завжди розвивати успіх, якщо він є. Але головне на сьогодні ― нашими Силами оборони ситуація стабілізована", ― сказав Зеленський.

Нагадаємо, росіяни почали наступ на Херсонщину 10 травня. ЗСУ були готові до такого розвитку подій, тому зустріли ворога вогнем. Окупаційні війська прагнуть захопити Вовчанськ. Це місто знаходиться у 5 км до кордону.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російськім військовим наказали захопити Вовчанськ за два дні. Про це розповів полонений боєць ЗС РФ.