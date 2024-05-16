Просування РФ на Харківщині зупинено: Зеленський та Синєгубов розповіли, що зараз відбувається (відео)

Ситуація на Харківщині залишається складною, але під повним контролем Сил оборони

У Вовчанську Харківської області тривають бої у міській забудові. ЗСУ вдалося зупинити активне просування росіян, але ворог б’є по житлових будинках і місцях скупчення людей.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Харківської ОВА Олеги Синєгубов. За його словами, росіяни підтягують резерви.

Армія РФ вдарила по пункту в Харкові, куди евакуювали мирних громадян з районів інтенсивних обстрілів. Поранено чотирьох людей.

"Частина людей була розосереджена сьогодні й стався страшний, фактично терористичний обстріл касетними боєприпасами. Метою окупантів справді були мирні громадяни, вони хотіли завдати максимально шкоди нашим людям. На щастя, поранених мало, якби обстріл був учора, то жертвами стали десятки людей ", — сказав Олег Синєгубов.

Він додав, що станом на 16 травня з Вовчанського та Липецького напрямків евакуйовано вже близько 9 тисяч осіб. З них у самому Харкові розселили 3,5 тисячі людей.

У Вовчанську тривають бої, місто перебуває під обстрілами. Частину заявок на евакуацію мирних громадян влада регіону вже, на жаль, не може задовольнити — на тій території ведуться активні бойові дії.

"Ще вчора цим людям пропонували виїжджати, але вони відмовлялися. Зараз доводиться чекати на звільнення нашої території", — додав глава ОВА.

Щодо ситуації в цілому, то, за словами Синєгубова, армія РФ намагається зайняти позиції на Липецькому напрямку, просунувшись у бік села Липці, але безрезультатно. Також росіяни мають завдання захопити Вовчанськ.

"Не можна сказати, що наші воїни стабілізували ситуацію, але активне просування ворога в Харківській області зупинено. На деяких напрямках ЗСУ вдалося повернути під свій контроль більш вигідні позиції, і вони завдають ударів по скупченню окупантів. Росіяни змушені підтягувати резерви для реалізації своїх цілей, так як несуть суттєві втрати. Наразі Сили оборони працюють над стабілізацією лінії фронту та зменшення площі сірої зони", — сказав Олег Синєгубов.

Він додав, що під постійними ударами росіян є цивільна інфраструктура самого Харкова та інших населених пунктів області. Обстріл прикордонної зони не припинився. Загалом близько 30 населених пунктів під ударами. На додаток до цього армія РФ намагається розвивати наступ на Куп’янському напрямі. Але втрати території Сили оборони не допустили.

Ситуацію на Харківському напрямі прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він провів сьогодні у Харкові засідання Ставки, на якому заслухав від військових та місцевої влади доповідь про ситуацію у регіоні. ЗСУ, попри труднощі, контратакують на окремих напрямках. Зеленський зазначив, що Сили оборони знають про плани росіян та готуються до будь-якого розвитку подій.

"Зараз завдяки нашим Силам, нашим заходам вдалося надати впевненості у напрямку Волчанська. Але російські обстріли не припиняються, є загрози. Сьогодні, зокрема, було поранено керівника адміністрації Вовчанська. Наші контрударні дії продовжуються – продовжуються і в інших районах у прикордонній області. І наших результатів у відображенні штурмів, у знищенні окупанта має побільшати", — сказав глава держави.

Також він висловився і про ситуацію в Донецькій області, де найінтенсивніші бої йдуть на Покровському та Краматорському напрямках. За словами президента, тут найбільша кількість бойових зіткнень та "найжорсткіші обставини".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Харківщині скандал із "зубами дракона". Місцева влада прокоментувала обурення у суспільстві.