У Вовчанську перші випадки розстрілів росіянами цивільних: людей почали викрадати

Загарбники беруть громадянських жителів у полон у північній частині Вовчанська

Російські окупанти взяли до заручників мирних громадян у Вовчанську Харківської області, який їм наказано захопити за два дні. Вже відомі перші випадки розстрілів цивільних військових.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі. За його словами, людей викрадають та заганяють у підвали.

"Відомо про перші розстріли цивільних російських військових. Зокрема, один із мешканців Вовчанська намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників — росіяни його вбили", — розповів Клименко.

Зазначається, російські військові беруть громадянських жителів у полон у північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії. Евакуація на цій ділянці тривала до сьогодні, 16 травня. Національна поліція України не припиняла вивозити людей за всіх загроз і під обстрілами.

"Слідчі Національної поліції України в Харківській області порушили кримінальне провадження за фактами порушення правил та звичаїв війни. Евакуаційні групи Національної поліції України продовжують працювати у Вовчанську, незважаючи на інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей", — підсумував міністр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Вовчанську російські загарбники відстрілили палець 74-річному мирному жителю. Потерпілого з поранення доправили до лікарні.