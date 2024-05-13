Фортифікації у "мінус три поверхи": в Міноборони та Генштабі відповіли про стан укріплень на Харківщині

Вовчанськ знаходиться дуже близько до кордону з РФ

Станом на кінець квітня перша лінія фортифікаційних споруд на Харківщині була готова на 98%, друга – на 86%. Таку інформацію надали джерела "Телеграфу" у Міністерстві оборони. При цьому, в РНБО заявили про те, що фортифікацій взагалі не могло бути на окремих ділянках.

Детальний розбір того, що відомо про фортифікаційні споруди на Харківщині читайте в матеріалі "Телеграфу": Росіяни за день опинились під Вовчанськом: які там були укріплення і що планували взагалі

Підтвердити чи спростувати інформацію від джерела в Міноборони наразі неможливо, адже це частина військової таємниці. У відомстві підкреслюють, що будь-які фото чи відео Росія використає для подальшого планування наступу. При цьому, співрозмовник нашого видання зазначив, що швидке просування росіян під Вовчанськом стало можливим не через погані фортифікаційні лінії, а через близьке розташування до кордону з РФ.

"Все дуже просто. Вони захопили п'ять сіл, в одному з яких взагалі проходить кордон з Росією. В цих селах точно не було фортифікації. Тому що неможливо туди виїхати й будувати їх. Перед Вовчанським були і є фортифікаційні лінії", — зазначили у Міноборони.

Інше джерело "Телеграфу" в Генеральному штабі назвав заяви деяких військових щодо фортифікацій на Харківщині "занадто неадекватними".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на околицях Вовчанська чути автоматні черги. Очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі пояснив, що відбувається.