"Люди бояться повторної окупації": у Вовчанську просто під обстрілами РФ триває масова евакуація (відео)

Людям допомагають волонтери

Росіяни продовжують рівняти із землею прифронтовий Вовчанськ. Вже кілька днів у місті проходить масова евакуація.

Те, як рятуються жителі Вовчанська, показав кореспондент "Радіо Свобода" Мар’ян Кушнір. Прямо зараз він перебуває у Вовчанську, який нещадно обстрілюють російські терористи.

Він зафільмував величезні черги на автобуси та сам процес евакуації. Люди вивозять із собою своїх домашніх тварин та особисті речі. Їм допомагають волонтери.

"Обстрілюють безперебійно", — розповідає журналіст на тлі гуркоту артилерії.

Також, за словами Кушніра, населений пункт атакують ворожі FPV-дрони.

"Прямо при нас упав FPV. Все ближче і ближче (вибухи — Ред.). Зараз тут дуже небезпечно", — каже він.

Кореспондент зазначає, що люди масово виїжджають із міста.

"Вовчанськ уже був під російською окупацією – люди бояться повторення", — сказав Кушнір.

Важливо зазначити, що за даними глави ХОВА Синєгубова, зараз (під час виходу публікації) у Вовчанську залишається ще до 500 осіб.

"Вовчанськ, Липці та всі пункти північного кордону — практично цілодобово під ворожим вогнем. Ситуація складна", — говорить він.

Як зазначив Синєгубов, у Липцях та Вовчанську за сьогодні вже двоє постраждалих – жінка 46 років та чоловік 74 років.

Нагадаємо, що цієї п’ятниці РФ розпочала новий наступ на Харківську область. Нині вони вчепилися у Вовчанськ. В ISW пояснили, чому він для них такий важливий.

Раніше "Телеграф" писав про те, що станом на 12 травня російські окупанти захопили шість населених пунктів на Харківщині.