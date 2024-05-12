DeepState: росіянам вдалося захопити шість населених пунктів на Харківському напрямку (мапа)

В росіян два завдання – захопити Липці та Вовчанськ

Російські терористи під час перших днів наступу на Харківському напрямку захопили шість населених пунктів, які раніше перебували у "сірій зоні". Оскільки терористи мають контроль над ними селами, вони переходять у "червону зону".

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState станом на ранок 12 травня. Особливу увагу проєкт зараз приділив саме Харківському напрямку, оскільки ситуація там загострюється.

Зокрема у районі населеного пункту Липці російські терористи захопили села Стрілеча, Красне, Пильна, Борисівка. Також терористи намагаються закріпитися у населених пунктах Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Зелене – це спірна територія. Почалися бої за стратегічно важливе село Глибоке: це останній укріплений пункт перед Липцями, також Глибоке відкриває шлях на дамбу Трав'янського водосховища. На цьому відтінку ціль терористів – захопити Липці.

В районі Вовчанська терористи захопили села Плетенівка та Огірцеве. Ворог рухається в бік міста, терористи планують закріпитися в селах Гатище, Стариця, Бугруватка. Біля Стариць та Бугруватки нібито помітили велику кількість живої сили терористів. Окрім того, окремі групи росіян вже підібралися до північних околиць Вовчанська та намагаються там закріпитися.

Відзначається, що ситуація продовжує ускладнюватися. Терористи перекидають велику кількість піхоти, техніки мало. Зате дуже велика активність авіації, артилерії, БПЛА та РЕБ. Українські війська знищують росіян, завдають вогневого ураження по позиціях та підрозділах терористів.

"Хоч і головна задача ворога — відведення уваги з інших ділянок, але без введення резервів ситуація може стати вкрай жахливою. Ворог це розуміє і теперішня ситуація все більше змушує Сили Оборони встрягати в цьому районі", — сказано у повідомленні.

Як писав "Телеграф", станом на вечір 11 травня українські військові відійшли з деяких позицій перед "сірою зоною" у Харківській області. Зараз почалися бої за населений пункт Глибоке; це село має стратегічне значення, оскільки воно відкриває шлях до дамби на Трав'янському водосховищі та Липців.