Більше не "Z" і не "О": у росіян новий знак на техніці, що атакує Харківщину (фото)

Це може бути рунічний символ

На Харківському напрямку вже другу добу поспіль йдуть контрнаступальні дії з боку ворога. Наші воїни помітили, що російські загарбники почали наносити на військову техніку новий тактичний знак.

Про це пише канал "Оперативний ЗСУ". Зазначається, що техніка з цими знаками бере безпосередню участь у боях на цьому напрямку.

"Новий тактичний знак угрупування ЗС РФ, яке наступає на Харківщині", — йдеться у повідомлені.

Зауважимо, що знак має вигляд перекресленого навхрест ромба, і нагадує рунічний символ. За даними мережі, це може бути руна "перепаханого поля".

Також у мережі зазначають, що цей знак має багато значень, зокрема, Gungnir (Ґунґнір) – спис Одіна, який ніколи не промахується і завжди перемагає. Ще у слов'ян цей символ означав для жінок "незасіяне поле" або "мать сира земля", що акцентувало на неродючості грунту. Окрім цього є схожість зі "хрестом Гідроцефалу", який символізує саморуйнування, самознищення та добровільної деградації.

Нагадаємо, що на Харківському напрямку йдуть бої за контроль над населеними пунктами Стрілеча, Пильна, Борисівка, Олійникове та Огірцеве. Також Збройні сили вели контрударні дії у районі Липців та Вовчанська – попри тривожні прогнози, ситуація контрольована.

Раніше "Телеграф" писав, що у Білому домі зробили тривожний прогноз щодо боїв на Харківщині.